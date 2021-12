Řidič vjel na dálnici D2 do protisměru přímo před policejní hlídkou

Na řidiče na Teplicku se řítil tahač předjíždějící na plné čáře. Zachytila to kamera

Policisté v tu dobu kontrolující provoz ve směru do Břeclavi vyrazili a auto předjeli. Následně zastavili a přelezli přes svodidla, aby zastavili popleteného řidiče i správným směrem jedoucí auta na dálnici, proti kterým popletený řidič mířil.

„Pro všechny zúčastněné nebezpečný manévr se naštěstí obešel bez jakékoliv kolize. Třiasedmdesátiletý řidič za volantem mazdy hlídce sdělil, že prý chtěl dojet do Podivína,“ dodal mluvčí. Senior přitom z cesty právě do Podivína vjel na dálnici a pruhem směřujícím do Brna se vydal přesně na opačnou stranu, tedy ke slovenské hranici. Za svůj nebezpečný omyl ponese následky.