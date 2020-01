Řediteli vězeňské služby vadí, že státní zastupitelství mluví do podmínek věznění Ratha

„Kauzu” začal spor o matraci, kterou ve vězení na sedm let odsouzený Rath používal. Ředitel věznice v Teplicích mu její používání povolil, aniž by měl Rath k dispozici potvrzení lékaře, že má problém se zády. To slíbil dodat. Při kontrole byla matrace zabavena.

Bylo také zjištěno, že Rath měl dovoleno nosit džíny místo vězeňského mundúru. Podle zjištění Práva měl skutečně Rath povoleno nosit civilní oblečení na zájmové aktivity, které ve věznici má, tedy na různé kroužky.

Podle Dohnala má možnost nosit vlastní oblečení při práci či na zájmové aktivity mnoho vězňů.

Dohnal popřel, že by byl Rath VIP vězněm. Šéf VS si stěžuje, že VSZ zasahuje do rozhodování i ohledně Rathova pracovního zařazení.

Dohnal uvedl, že 11. listopadu se měla do teplické věznice dostavit zástupkyně VSZ a mimo jiné u ředitele věznice Petra Blažka zjišťovat, na jakou pracovní pozici bude odsouzený Rath zařazen. Vězeňská služba má dlouhodobě nedostatek lékařů, a tedy zvažuje, že by Rath za určitých podmínek mohl vykonávat pracovní pozici lékaře.

„Tato zástupkyně mu na to údajně velice důrazně odpověděla, že takovéto pracovní zařazení Ratha vůbec nepřipadá v úvahu,“ dodal ředitel VS.

Podle Dohnala by se takové jednání muselo posuzovat jakožto nepřípustné zasahování do činnosti VS, protože ta jako jediná podle zákona může rozhodovat o pracovním zařazení odsouzených, a právě proto se chce obrátit na ministryni spravedlnosti a Nejvyšší státní zastupitelství.

Šéfka vrchního státního zastupitelství v Praze Lenka Bradáčová uvedla, že Dohnal "disponuje zcela nepřesnými informacemi". "Pan generální ředitel u mne doposud neuplatnil proti postupu Vrchního státního zastupitelství v Praze či Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem žádnou výhradu a ze všech uvedených důvodů by bylo neprofesionální jakkoli jeho slova komentovat," napsala v sms pro ČTK.

Kontrola GIBS

Ve věznici proběhla i kontrola Generální inspekce bezpečnostních sborů, jejíž zprávu si vyžádala ministryně spravedlnosti.

Celá kauza vznikla tím, že pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová v ČT v neděli řekla, že ústecké krajské státní zastupitelství shledalo v teplické věznici ohledně Ratha pochybení. Krajský státní zástupce Radim Kadlček pak uvedl, že dozorová prověrka ve věznici loni 11. listopadu zjistila porušení pravidel pro odsouzené při nošení jejich oblečení a zákona, podle nějž mají odsouzení ve vězení stejná práva. Odhalila i pochybení v umístění vězně.