Rallye honička na Šumpersku: Zloději ujížděli po poli, zastavil je les

Série krádeží podle ní začala 3. května, kdy policisté přijali oznámení o vloupání do restaurace v Úsově, ze které zmizela finanční hotovost a mobilní telefon. O tři dny později se někdo vloupal do prodejny potravin v Lipince na Olomoucku, ze které zmizely cigarety v hodnotě 70 tisíc korun. O den později zaznamenali policisté vloupání do bývalého zemědělského objektu v Troubelicích na Olomoucku.