Privilegia pro Fajáda ve vazbě znovu projedná soud

Fajádovy telefony nebyly košer, ale byl to befel shora, hájil se obžalovaný dozorce Krimi

Frumar se svým kolegou Ronaldem Augustinem podle obžaloby umožňovali vazebně stíhaným kromě telefonátů i jiné výhody. Frumar k tomu podle státního zástupce měl nabízet Fajádovi i jeho advokátovi, že by mohl za úplatu milionem dolarů ovlivnit rozhodnutí odvolacího soudu ve Fajádově případu.

Stejně tak osvobodil pražský městský soud letos v únoru Ronalda Augustina. Frumara nicméně potrestal roční podmínkou za to, že od jednoho vězně převzal dopis pro jeho přítelkyni, ve které ji žádal o bábovku či cigarety. Frumar pak od ženy převzal pět krabiček cigaret, které následně předal vězni.

To, že by Fajádovi mohl za úplatu pomoci, bývalý dozorce odmítl s tím, že na to jako řadový příslušník vězeňské služby nemá dostatečný vliv, což soud uznal a obžaloby ho v tomto bodě zprostil.