Právník: Sazba za nenávistné komentáře je až 15 let, většina případů však zůstane bez trestu

„I to, co je vyloženě za hranicí trestního práva, se často neřeší. Trestní sazby jsou velmi vysoké, ale málokdy aplikované. Za věci, jako je podpora teroristického útoku, je až 15 let vězení, ale málokdo ze státních zástupců to chce aplikovat. Takže se stane, že jednou za čas padne exemplární trest a potom drtivá většina podobných případů zůstane nestíhána,“ konstatoval Crha.