Praly jsme se jako ženské, řekla obžalovaná z bitky na koupališti v Dubí

Incident se stal na koupališti 7. srpna 2018. Jedna z návštěvnic chtěla tehdy v brouzdališti umravnit dítě, které podle spisu mimo jiné topilo vrstevníka. Do dění se zapojila kromě matky nevhodně se chovajícího dítěte také obžalovaná Žaneta Dunková, která podle obžaloby začala ženu, která dítě napomenula, napadat.

Nejprve slovně, kdy ji mimo jiné rasisticky urážela, pak ji však podle obžaloby dvakrát udeřila pěstí do hlavy. „Chytila ji za vlasy a strhla na dno bazénku, načež ji jednou rukou pustila a opakovaně ji udeřila do zad a do krku, řvala u toho, že ji zabije,“ stojí v obžalobě.

Do sporu se pak vložil David M., jenž se snažil incident urovnat. Od Dunkové dostal podle žalobce pěstí do obličeje. Vzápětí na místo přispěchalo na pomoc své příbuzné a známé pět obžalovaných, kteří poškozeného podle obžaloby surově zmlátili, přičemž nešetřili rasistickými nadávkami. Napadený muž skončil v nemocnici se středně těžkým zraněním.

Po napadení demonstrace

Proces začal výslechem obžalované Žanety Dunkové. Připustila, že se vložila do hádky dvou žen poté, co jedna z nich začala druhé nadávat s rasistickým podtextem. „Vybouchla jsem, zatáhla jsem ji za vlasy a začaly jsme se prát jako ženské,“ vypověděla obžalovaná s tím, že se mezi ně vložil David M., který do ní vší silou strčil, až spadla do vody. Během chvíle se pak podle ní kolem strhla mela. Neviděla však, že by poškozeného někdo mlátil pěstmi do obličeje.

Ostatní obžalovaní shodně tvrdili, že by se do incidentu nezapojili, kdyby se do hádky mezi ženami nevložil poškozený. Pouze obžalovaný Michal Dunka přiznal, že dal poškozenému facku. Ostatní hovořili o tom, že ho pouze odstrčili, když šli do brouzdaliště pro své vystrašené děti. Ani jeden z nich si prý nevšiml, že by někdo ze spoluobžalovaných Davida M. napadl pěstmi. Poslední obžalovaný Roman Dunka odmítl před soudem vypovídat.