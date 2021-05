Popálení dítěte při chemickém pokusu soud neuzavřel. Žalobkyně si rozmyslela dohodu

Před rokycanským soudem v úterý stanula vedoucí tábora Martina Skočilová, která se státní zástupkyní uzavřela dohodu o vině a trestu. Soud měl rozhodovat o jejím schválení. Ještě před zahájením jednání ale žalobkyně vzala dohodu zpět a předseda senátu Ivo Hruška jednání ukončil s konstatováním, že se případ vrací do přípravného řízení.

Skočilovou policie obvinila z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu se tehdy podílela na pyrotechnickém experimentu, kterému se říká faraonův had. Při něm se zapálí směs cukru, jedlé sody a etanolu, čímž dojde k chemické reakci vytvářející tělo pěnového hada.

Po roce už bylo jasné, že Natálka je z nejhoršího venku. Ukázaly to její fotografie na Facebooku. Měla tehdy sice stále jizvy po těle i v obličeji a k úplnému uzdravení ji čeká ještě dlouhá cesta, ale úsměv na její tváři svědčil o tom, že má nejspíš největší utrpení za sebou.

Zranění dítěte vážně zasáhlo do chodu celé rodiny. „Maminka Natálky nebude moci dlouhodobě chodit do zaměstnání, její sílu teď bude potřebovat zraněná dcerka, ale i její další děti (tříletá dvojčata), tím bohužel přijde rodina o značnou část financí,“ uvedli na internetu rodinní přátelé, kteří kromě facebookové stránky Pomáháme Natálce zpět do života založili po tragédii transparentní účet, na který tisíce dárců poslaly několik milionů korun.