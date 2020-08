Policie zadržela na Vysočině pět migrantů, vezli se v kamionu

Na policii telefonoval dispečer zahraničního dopravce, na kterého se obrátil řidič nákladního auta. Policistům později řekl, že na parkovišti spal, ale vzbudil ho hluk z nákladového prostoru, který měl být prázdný. "Když návěs otevřel, vyskočilo zevnitř pět neznámých osob, které se daly na útěk. Řidič policistům řekl, že neví, kde a kdy se osoby do návěsu dostaly," uvedla Čírtková.

„Žádný z cizinců nebyl schopen věrohodným způsobem prokázat svoji totožnost, nedisponoval platným cestovním dokladem, vízem ani jiným cestovním dokumentem, který by ho opravňoval ke vstupu a pobytu na území ČR," uvedla Čírtková. Dospělého cizince zřejmě čeká vyhoštění z území Evropské unie, je v zařízení pro zajištěné cizince. Čtveřice mladších mužů skončila v zařízené pro mladistvé cizince.

Počet lidí odhalených při tranzitní nelegální migraci loni meziročně výrazně stoupl, a to téměř o 40 procent (75 lidí) na 266. Cizinci do ČR přicházeli zejména přes slovenskou a rakouskou hranici a směřovali do Německa, nejvíc jich bylo z Afghánistánu, Iráku, Sýrie a Íránu.