Policie pátrá po muži podezřelém z pobodání dvou žen, jedna zemřela

„Podezřelý muž z místa utekl. Pokud by ho někdo zahlédl, nebo ví, kde se ukrývá, měl by volat policii na číslo 158 a neměl by se pokoušet muže zadržet, protože může být ozbrojený a nebezpečný,“ řekla Právu mluvčí středočeské policie Markéta Johnová. Mladší zraněná žena podle ní skončila se zraněními v nemocnici, její matka zraněním na místě podlehla.