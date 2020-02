Po 35 letech manželství zavraždil ženu i tchyni. Odsedí si 15 let

Případem se soud zabýval už podruhé. Poprvé muži loni v květnu uložil deset let za zabití, ač krajský soud ho předtím poslal na 15 let za mříže za vraždu. Jenže to se nelíbilo Nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi a Nejvyšší soud jeho dovolání vyhověl.

S manželkou žil obžalovaný 35 let a jejich soužití bylo šťastné. Také s tchyní měl pěkný vztah, jenže všechno se změnilo, když jeho manželka skončila v nemocnici s krvácením do mozku a následně zůstala ochrnutá a upoutaná na lůžku. Žena, která do té doby byla plná radosti, najednou ze dne na den nebyla schopna projevit žádnou emoci, a to obžalovaný těžce nesl. Imobilní navíc byla vzhledem ke svému věku i tchyně, o kterou se rovněž musel starat.