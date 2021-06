Patnáctiletý cyklista narazil do vlaku, letěl pro něj vrtulník

Mladík do vlaku narazil kolem 13. hodiny na přejezdu u stanice. "Bylo to zřejmě v nízké rychlosti, buď se vlak rozjížděl nebo brzdil," uvedl mluvčí policie Bohumil Malášek. Doplnil, že policie událost vyšetřuje.

"Pacienta jsme ošetřili a transportovali jsme jej sanitkou do kyjovské nemocnice, vrtulníkem jej však nakonec budeme transportovat do brněnské nemocnice, a to se středně těžkým poraněním," řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.