Opilý cyklista v Břeclavi stěží držel směr, zvěčnila ho kamera strážníků

Břeclav je mekkou cyklistů, na kole tam jezdí každý a všude. Někteří ovšem nebezpečně. Místní strážníci ve středu zveřejnili záběry, na nichž je muž, který na kole stěží drží směr a co chvíli vjede do silnice. Mohl za to alkohol - cyklista následně strážníkům nadýchal tři promile.