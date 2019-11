Opilý cizinec v Plzni pobodal sportovce, ten přišel o nohu. Útočník dostal 6 let

Krajský soud v Plzni poslal na šest let za mříže Ukrajince Andrije Shovheniuka (21) za to, že pěti ranami nožem zaútočil loni v listopadu v Plzni na o sedm let staršího muže. Způsobil mu zranění, po kterém museli lékaři napadenému muži amputovat levou nohu. Navíc byl vyhoštěn na 10 let a musí zaplatit 200 tisíc odškodného poškozenému a 4 miliony pojišťovně. Rozsudek je nepravomocný. Za těžké ublížení na zdraví původně hrozilo cizinci až 10 let.