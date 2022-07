ODPOVĚĎ Mariana Hanáka

V článku chybí informace, že Marian Hanák v projednávaném případu vystoupil pouze jako svědek předvolaný obhajobou a plnil svou zákonnou povinnost dostavit se k soudu, aniž by měl k tomuto případu prakticky co říci. Nařknutí pana Vybírala proti Marianu Hanákovi jsou nepravdivá, o čemž svědčí i to, že se v této trestní kauze doznali dva obžalovaní a Marian Hanák nepatří mezi další obžalované ani vyšetřované osoby, což obsah článku opomněl. Právě i z důvodu doznání obžalovaných Marian Hanák, jak se píše v článku, poznamenal na adresu pana Vybírala, že spojuje věci nespojitelné, a i podle dosavadního postupu orgánů činných v trestním řízení je zjevné, že Marian Hanák nemá s touto trestní kauzou ničeho společného, což je třeba uvést na pravou míru.