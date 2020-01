Obžalovaný z vraždy matky nepřišel k soudu. Demoloval vězeňskou celu

K napadení 74leté důchodkyně mělo dojít loni v dubnu v bytě v Mariánských Lázních. Šustek se tehdy domů vrátil opilý, s matkou se pohádal a pak ji podle státního zástupce umlátil. „Bil ji pěstmi a kopal do obličeje. Hlavou jí několikrát udeřil o podlahu,“ uvedl žalobce Jiří Richtr. V případě prokázání viny hrozí Šustkovi až 18 let vězení.

Sám obžalovaný, který po zadržení policií nadýchal téměř dvě promile alkoholu, měl nejprve tvrdit, že matku našel ležet na zemi obličejem k zemi. „Profackoval jsem ji na tváři, aby se probrala. Snažil jsme se ji zvednout, ale protože mi upadla, tak jsem ji odtáhl za ruce do obýváku. Chtěl jsem zavolat na pohotovost, ale to už máma vstala a mašírovala si to zpátky do koupelny,“ vypovídal Šustek. Tam prý žuchla na zem, tak ji znovu odtáhl do obýváku.