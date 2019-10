Obětem nucených sterilizací svitla naděje na odškodnění od státu

Jak řekla Právu Pastuchová, počet obětí se odhaduje na čtyři stovky. Návrh zákona stanoví rozhodné období, v němž k popisovanému zákroku došlo, a to od 1. července 1966 do 31. března 2012.

Odhad vychází z dlouholetého monitorování situace v terénu, kterým se zabývají nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb, a také z počtu soudních sporů. Své zkušenosti má i úřad ombudsmanky, na který se obrátila stovka osob. Ombudsmanka Anna Šabatová, která je dlouholetou zastánkyní odškodnění postižených, návrh vítá. „Myslím, že tam, kde je zachována dokumentace, by s prokazováním neměl být problém, protože se to ze záznamů dá vyčíst. Pokud ale záznam neexistuje, pak je to odpovědnost státu a nemělo by to jít k tíži těch postižených žen,“ řekla Právu.