Nezmar ze sklepních kójí přeplaval ledovou Ploučnici, na břehu dostal pouta

Dvaatřicetiletý muž jel před čtrnácti dny kolem půl třetí ráno na kole českolipskou Purkyňovou ulicí, když vjel do cesty policejní hlídce.

Toto setkání podle mluvčí podezřelého značně vyděsilo a začal ujíždět, přičemž sjel na cyklostezku mezi řekou Ploučnicí a Děčínskou ulicí. Policisté mu ale stále byli v patách a když mu nadbíhali, v panice skočil do řeky, kterou přeplaval.

„Policisté se na druhý břeh na rozdíl od něj dostali tak, že jednoduše přeběhli most. Zadrželi ho hned potom, co z řeky vylezl a převezli ho na policejní služebnu. Zde se prokřehlý muž převlékl do suché erární teplákové soupravy a když se vyspal v policejní cele, navštívili ho kriminalisté,” zmínila mluvčí.