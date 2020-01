Neutíkají. Stojí a neví si rady, popsal hasič záchranu klientů při požáru ve Vejprtech

Klienti mají vztah ke svým věcem, snaží se je k sobě připoutávat. Jeden z nich se například nechtěl vzdát svého medvídka. „Stojí a neví si rady, není to tak, že by utíkali sami. Je to pro ně obrovská zátěž, obrovský stres. To samé je to pro zasahující hasiče i zaměstnance domova,“ doplnil Bauer. Podle něj by ale nikdo při takovémto probuzení nebyl ve formě.