Neubytovat Rusy nevadilo. Nevařit imigrantům ano, rozhodl soud

Provozovatel pizzerie v Hrušovanech nad Jevišovkou Tomáš Ševčík žil několik let v Rakousku a Itálii, kde podle svých slov poznal mnohdy problematickou realitu soužití lidí různých kultur. Proto v době vrcholící uprchlické krize umístil na facebookový profil restaurace zprávu, že imigranti se u něj nenají.

Inspektoři České obchodní inspekce (ČOI) mu za diskriminaci zákazníků udělili pokutu 25 tisíc korun, muž ale vzkaz na sociální síti nechal. Proto se ČOI rozhodla znovu trestat, tentokrát už šedesáti tisíci. Podnikatel pokutu napadl žalobou a spor dospěl až k brněnskému krajskému soudu.

Jeho vyjádření po lidské stránce chápeme, ale svoboda projevu není bezbřehá Zuzana Bystřická, soudkyně

„Nedošlo k žádné diskriminaci, klient jen prezentoval politický názor, nesouhlas s proimigrační politikou. Jakkoli může být jeho postoj kontroverzní, má na to právo. Navíc reálně neodmítl žádného hosta, nikoho nevykázal, jen to měl na Facebooku, kam se chodili dívat stálí hosté na to, co bude za meníčko,“ odůvodnil žalobu Ševčíkův advokát Libor Hlaváč s tím, že i ÚS ve svém rozhodnutí o ostravském hotelu dal možnost podnikatelům vyjadřovat své politické postoje.

Na pizzu nepřišli

Nehledě na to, že situace, kdy by houfy hladových migrantů táhly okolím Hrušovan a hledaly by pizzerii, kde by se posilnily na další cestu, přičemž by si přečetly odmítavé stanovisko majitele na Facebooku a pocítily by diskriminaci, reálně nenastala.

„Navíc v okolí jsou desítky restaurací či pizzerií, kam by tito migranti mohli jít,“ dodal Hlaváč s odkazem na „krymské“ rozhodnutí ÚS, podle něhož bylo v okolí ostravského hotelu dost jiných ubytovacích zařízení, kam mohli odmítnutí Rusové zamířit.

„Skutečně nikoho nevyhnal“

„Několik let jsem pracoval ve Vídni a pak v Itálii, byl jsem já i moji přátelé několikrát napadeni. Viděl jsem, jak selhává vnější hranice Evropy, jak se množí teroristické útoky. Jen jsem na to chtěl upozornil, ale v restauraci, která byla na hranici s Rakouskem, jsme neřešili, kdo přišel na jídlo. Žil jsem v tom, že máme nějakou svobodu slova,“ řekl soudu Ševčík.

Tomáš Beneš z ČOI uznal, že restauratér skutečně nikoho nevyhnal, nápis neměl ani v provozovně a reálně tak nedošlo k vyloučení nějaké osoby.

„Toto jsme ale uznali jako polehčující okolnost, jenže k diskriminaci dochází i tím, že takové prohlášení má odrazující charakter. Kdyby jen vyjádřil názor, bylo by to v pořádku, on ale napsal, že pro migranty vařit nebude, a to už je problém,“ argumentoval Beneš. Senát v čele se Zuzanou Bystřickou se nakonec přiklonil k argumentaci ČOI.

„Jeho vyjádření po lidské stránce chápeme, ale svoboda projevu není bezbřehá. Měl postavení prodávajícího a to je spojeno se zvýšenými povinnostmi. Text byl způsobilý vyvolat pocit zastrašení nebo ohrožení a dotčení spotřebitelé nemohli předpokládat, že šlo jen o prázdná slova a že nikdo nikoho neodmítl,“ upozornila Bystřická.

Pokutu už uhradil

V odůvodnění verdiktu vysvětlila, že ostravský hotel služby neodepíral vždy, ale jen tehdy, pokud zákazníci nepodepsali dokument odsuzující okupaci Krymu, kdežto Ševčík rovnou psal, že pro imigranty nevaří.