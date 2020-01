Nejsme hrdinové, vzkázali policisté pomáhající při požáru ve Vejprtech

„Strašně mu (policistovi) děkuji, že byl tak pohotový, ale trošku bych to uvedla na správnou míru. To byla týmová práce. Bez pomoci hasičů, kteří tam byli stejně rychle jako policie, bez pomoci lidí, kteří tam pracují, by sám do toho kouře nemohl. Určitě strašně obdivuju také svého místostarostu, který leží doteď v nemocnici, protože se snažil také rychle pomoci,“ řekla starostka Gavdunová.