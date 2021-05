Nechtěl čekat v koloně, tak se otočil přes tramvajový pás. 50 tisíc a ztráta řidičáku

Dělníci loni v létě na Nových Sadech pracovali na celkové rekonstrukci tramvajového kolejiště. To je vedeno uprostřed ulice v travnatém pásu odděleném od vozovky na obou stranách vyvýšeným květinovým pásem. Právě tudy se rozhodl projet Kubáník. „Stál jsem v koloně, manželka mi volala, kde jsem tak dlouho, a já se neudržel. Myslel jsem, že se nic nestane. Navenek to vypadalo jako normální tráva,“ tvrdil před soudem Kubáník.

„Klient mohl popírat, nebyl přistižen při činu a ztotožněn. Zavlažovací zařízení tam nebylo možno předpokládat. Nesouhlasíme s vyčíslením škody ani s tím, kolik metrů čtverečních muselo být opraveno. Škoda tam nemohla být vyšší než deset tisíc korun, to už by nešlo o trestný čin. Navrhovaný trest je zcela nepřiměřený, exemplární,“ argumentoval mužův obhájce.

Státní zástupkyně oponovala, že Kubáník dobře věděl, co dělá. „Vědomě a s rozmyslem přejel přes vyvýšený obrubník, pak přes koleje a při nájezdu na druhý obrubník uvízl. Vystoupil, provedl uzávěrku diferenciálu, přejel další obrubník a odjel. To vše jen proto, aby si zkrátil cestu. Musel si být vědom toho, že nějakou škodu může způsobit,“ zdůraznila žalobkyně.

Kubáník škodu 16 tisíc korun na poškozeném travním koberci a zavlažovacím zařízení uhradil, sveřepě ale bojoval o to, aby nebyl odsouzen za úmyslný trestný čin. Jak u soudu totiž přiznal, znamenalo by to konec s jeho podnikáním v oboru ochrany osob a majetku. „Pokud bych byl odsouzen, přišel bych o oprávnění držet zbraň. Přijdu o práci, o všechno,“ snažil se ještě přesvědčit soud.