Nečesaný chce po státu 45 milionů

Pokus o vraždu kadeřnice v Hořicích se stal v únoru 2013. Hradecké státní zastupitelství z něj obžalovalo tehdy dvacetiletého studenta gymnázia Nečesaného. Obžaloba tvrdila, že ženu několikrát uhodil do hlavy polenem a sebral jí pak přes deset tisíc korun. Vážně zraněnou ženu našel její syn, život jí zachránili lékaři hradecké nemocnice.

Nečesaný od počátku jakoukoli vinu odmítal. „Jsem nevinný a na to přísahám. Je mi upřímně líto, co se stalo poškozené, ale já tím pachatelem nejsem,“ uvedl dříve u soudu mladík, který nepopíral, že v kadeřnictví osudný den byl. Prý se chtěl nechat ostříhat. Odešel ale poté, co mu žena sdělila, že již zavírá. Sám se pak na policii přihlásil jako svědek.