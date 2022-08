Na Vsetínsku se srazila sanitka s autem. Pět zraněných

V péči zdravotníků skončilo po nehodě pět lidí. Podle mluvčího krajské záchranné služby Jakuba Omelky to byli řidič a spolujezdkyně z osobního automobilu, ze sanitky pak převážená pacientka a dva záchranáři.

„Uvnitř vozu zůstal těžce zraněný muž. Jeho taktéž zraněná spolujezdkyně se před příjezdem hasičů dostala ven, a to i díky posádce sanitky a zdravotní sestře, která v době nehody jela kolem,” uvedla na sociální síti mluvčí.

„Vzhledem ke zdravotnímu stavu řidiče byl na místo povolán vrtulník, který ho transportoval do nemocnice v Ostravě. Spolujezdkyně taktéž skončila v péči zdravotníků a byla převezena do nemocnice k dalšímu vyšetření. Sanitní vůz VW Transporter sjel mimo silnici, kde na rozdíl od osobního auta zůstal stát na kolech. Převáženou pacientku si převzali další zdravotníci a převezli ji do nemocnice. Tam skončila i dvoučlenná posádka rozbité sanitky,” uvedla Javoříková.