Na silnicích zemřelo v březnu 40 lidí, více než loni

Oproti loňskému březnu, kdy ale kvůli epidemii koronaviru panovalo přísné omezení pohybu včetně zákazu cestování do jiných okresů, stoupl i počet dopravních nehod a zraněných.

Řidička fiatu nepřežila náraz do sloupu v Budějovicích

Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patřilo nepřizpůsobení rychlosti, přejetí do protisměru a nevěnování se řízení. Nehod, ve kterých hrál roli alkohol, bylo kolem 300. Nejtragičtějším dnem byl v březnu hned ten první, kdy na silnicích zemřelo pět lidí.

Statistiky se ještě mohou změnit. Vyšetřování může ukázat například to, že skutečnou příčinou úmrtí nebyla dopravní nehoda, ale zdravotní potíže řidiče. Dodatečně se naopak do počtu obětí připočítávají ti, kteří zemřeli do 24 hodin po nehodě.