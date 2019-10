Vržený kámen zranil na pražské Florenci batole v kočárku

„Viděl jsem také zraněnou ukrajinsky hovořící mladou ženu. Ta ale nastoupila do autobusu a z místa odjela,” popsal Novinkám očitý svědek Vojtěch F.

Do nemocnice pak vyrazili policisté, kteří začali rozplétat, co se na Florenci stalo. Podle dostupných informací se ukázalo, že zranění dvouleté dívky mohou být vážnější, než se původně odhadovalo. Lékaři tak zatím nemohou vyloučit ani to, že bude muset dívka podstoupit operaci.