Na dálnici D8 se převrátil kamion s moukou

Na dálnici D8 u Roudnice nad Labem prorazil kamion svodidla a přejel do protisměru, kde se převrátil. Směr do Německa policie uzavřela, dopravu odklání na exitu 29. Do Prahy je provoz omezený, řidiči jezdí po krajnici. V obou směrech se tvoří kolony, informovalo Národní dopravní informační centrum.