Na dálnici D4 boural tým kapely Mirai, zranilo se celkem sedm lidí

V dodávce jela manažerka kapely Mirai s techniky. „Nemáme dobré zprávy, dneska v Ústí koncert padá, protože tým, který jel v druhém autě, měl autonehodu. Jeli do nemocnice, snad budou v pohodě. Akorát Monika má větší problém s nohou. My za nimi pojedeme do nemocnice,“ uvedl na Facebooku zpěvák kapely Mirai Navrátil.