Muž ze Zvole zaútočil na matku sekerou, dostal 13 let vězení

Olomoucký krajský soud v pondělí poslal na 13 let do vězení osmatřicetiletého muže ze Zvole na Šumpersku za loňský pokus o vraždu matky. Na podřimující ženu zaútočil loni v červnu nečekaně sekerou a čtyřikrát ji udeřil do hlavy. Útok přežila a před násilníkem utekla k sousedům. Kriminalisté útočníka na místě zadrželi.