Muž přišel kvůli podvržené stránce o 65 tisíc

„Při pokusu o platbu byl nevědomky, aniž by si toho všiml, přesměrován na podvrženou stránku webhostingové společnosti. Tam byl odkázán na falešnou platební bránu 3D SECURE. Aniž by postřehl podezřelé okolnosti, zadal pomocí platební karty transakci a odeslal. Další věc, kterou přehlédl, bylo to, že podvržená platební brána místo osmi napsala 800 eur (21 tisíc korun). Následně se mu na monitoru zobrazila zpráva o neúspěšnosti transakce, takže ji celou opakoval. Toto se pak ještě opakovalo,“ uvedl policejní mluvčí Petr Zámečník.