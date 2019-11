Muž na Frýdecko-Místecku spadl z devíti metrů. Vážně zraněný se jel domů převléknout

Při práci na střeše spadl ve čtvrtek odpoledne na Frýdecko-Místecku z výšky asi devíti metrů čtyřiapadesátiletý muž. Ač byl vážně zraněný a později byl do nemocnice přepraven vrtulníkem, sedl po pádu do auta a jel domů do Mostů u Jablunkova. Informoval o tom mluvčí moravskoslezských krajských záchranářů Lukáš Humpl.