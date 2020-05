Motorkář uspěl s odvoláním proti trestu za sražení policistky

Podle předsedy senátu Jaroslava Hudečka se bude muset okresní soud znovu zabývat tím, zda bylo jednoznačně prokázáno, že obžalovaný najížděl na policistku, a naplnil tak znak násilí, nebo se ji naopak snažil objet a ujet. „Je třeba zdůraznit, že u trestného činu násilí proti úřední osobě se vyžaduje úmysl přímý. Pokud chtěl ujet policejní hlídce, logicky měl k tomu důvod, nemá to ale souvislost s podstatou trestného činu,“ uvedl předseda senátu.

„Jak ze znaleckého posudku, tak z výpovědí vyplývá, že se obžalovaný snažil dvojím pokusem o objetí hlídce ujet. Nebyl srozuměn s tím, že policistku srazí. Kdyby do ní jakkoliv narazil, dá se předpokládat, že by z motocyklu spadl a byl by zajištěn policisty,“ uvedl jeho obhájce.