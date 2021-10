Mladíci vraždili kvůli vile v pražském Bubenči, tvrdí obžaloba. Případ znovu řeší soud

Za pokus o podvod byl už počátkem roku Nehyba odsouzen k pěti letům vězení. Fiala byl za dvojnásobnou vraždu poslán do vězení na třiadvacet let.

Jak zaznamenaly průmyslové kamery, setkali se u McDonaldu u obce Loket na Vysočině. Odtud odjeli do pronajaté chaty ve Velké Pasece. Zde měl Fiala oba postupně zabít.

Muže údery nezjištěným předmětem, možná sekyrkou, do hlavy, seniorku zřejmě utopil. Těla obětí policisté našli až v říjnu téhož roku v přehradní nádrži Švihov. Zatíženy byly betonovým závažím.

Auto, v němž zavraždění přijeli na Vysočinu, mladíci převezli do Maďarska, odstavili a zapálili. Do Čech se vrátili vlakem. Následně se pokusili převést vilu v katastru nemovitostí. To se jim nezdařilo kvůli zásahu policie.