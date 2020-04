Matka měla předávkovat novorozence kodeinem, bude souzena pro vraždu

Ženě hrozí až dvacet let vězení, případně výjimečný trest, stíhána je vazebně. „Příčinou smrti nezletilého bylo předávkování kodeinem. Obžaloba ženě klade za vinu, že dítěti kodein podala. Za vraždu dítěte jí hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Hlavní líčení by mohlo začít v horizontu dvou měsíců,“ uvedl státní zástupce Martin Malůš.

Kodein nesmějí užívat děti do 12 let. Zároveň není doporučen pro léčbu kašle a nachlazení u dětí ve věku od dvanácti do osmnácti let, které mají problémy s dýcháním.