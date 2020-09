Lupič přišel na poštu v Praze s granátem, odnesl si pár tisíc

Policisté na webu zveřejnili záznamy z kamer na poště, které lupiče zachytily. Muž měl na hlavě čepici a na obličeji roušku, ale policisté přesto doufají, že by někdo mohl lupiče identifikovat.

„Na záběrech je totiž vidět, že muž kulhá, a někdo by ho podle toho mohl poznat. V případě, že je to tak, volejte na linku 158," požádal veřejnost mluvčí policie. Lupiči hrozí až deset let vězení.