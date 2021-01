Léčebnu v Horažďovicích už podruhé napadli hackeři, vymazali některá data

Po prvním ataku na léčebnu hackeři získal přístup do počítačové sítě rentgenového oddělení. Změnili uložená data a učinil je nepotřebnými. Policistům se pachatele nepodařilo odhalit a případ odložili.

Ředitel léčebny Martin Grolmus tehdy uvedl, že zřejmě nešlo o cílený útok. „Jsme co do velikosti celkem bezvýznamné zdravotnické zařízení. Spíš se přikláním k tomu, že to byla náhoda,“ reagoval Grolmus. Nyní se ho Právu nepodařilo na pracovišti zastihnout .