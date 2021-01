Krvavou potyčku znesvářených cirkusáků řeší soud

Podle státní zástupkyně Jany Cimické napadli Aleš společně s artistou Karlem Vaníkem (33) principála Karla Berouska, který po útoku skončil v nemocnici. K incidentu došlo v srpnu 2018 ve slovenských Piešťanech a tamní policie případ předala českým kolegům.

„Nejprve obžalovaný Aleš vnikl do kabiny nákladního tahače, kde poškozeného fyzicky napadl opakovanými údery pěsti do obličeje a těla. Poté se zapojil i Vaník, který se rukami zapřel o přepážku v kabině a oběma nohama kopl Berouska do hlavy,“ uvedla Cimická.

Chtěl prý vysvětlení

Aleš u soudu řekl, že chtěl po Berouskovi vysvětlení ohledně urážek, které měl údajně šířit na sociální síti o jeho rodině. „Vlezl jsem do kabiny a Karlovi řekl, co to má znamenat. Obořil se na mě, co si to dovoluju, a dal mi facku. Pak mě natlačil zády na čelní sklo a začal do mě mlátit pěstmi. Já se bránil a nepopírám, že ode mne také nějakou ránu schytal. Chtěl jsem se jen dostat ven,“ líčil u soudu.

Zlom ve rvačce podle něj nastal, když Berouska chytil za vlasy. „Zůstaly mi v ruce. To mě šokovalo, protože jsem nevěděl, že nosí paruku. On se chytil za hlavu a byl také evidentně zaskočený. Toho jsem využil a dostal se z kabiny,“ pokračoval obžalovaný muž.

Pak si prý uvědomil, že nemá na krku památeční řetízek a chtěl se pro něj vrátit do kabiny. To už ale podle jeho slov Berousek vyšel ven a svým zaměstnancům, kteří stáli opodál, údajně řekl: „Dejte mu!“

„Jak to vyslovil, tak mě jeden z mužů chytil do kravaty a začal škrtit. Lapal jsem po dechu a cítil, jak omdlévám. Pak jsem slyšel, jak někdo křičí něco v tom smyslu – pusť ho, nebo ho zabiješ. Vzápětí se sevření uvolnilo a já jsem s Vaníkem odešel pryč, protože jsem měl strach, že bude po nás,“ popsal Aleš svoji verzi s tím, že Vaník do potyčky vůbec nezasahoval.

Byli kamarádi

Incident prý nehlásil, protože nechtěl být za bonzáka. „Když vznikne v naší branži nějaký konflikt, tak se neudáváme. Prostě tuhle zásadu jsem chtěl ctít, bál jsem se i výsměchu kolegů,“ dodal Aleš.

S Berouskem se znají od dětství. „Byli jsme hodně dobří kamarádi. Moje manželka dokonce pochází z jejich rodiny,“ řekl u soudu Aleš s tím, že první třenice začaly v roce 2013, kdy se jejich cirkusy potkaly na jednom místě. Hádali se kvůli reklamě a jeden na druhého žaloval úřadům.

„To bych ještě bral jako konkurenční boj. Ale když si na sociální síti přečtete urážky, že jsme cikánská rodina a že je moje maminka kurva, která chodí spát se zaměstnanci, aby mohla zaplatit artisty, tak to už je přes čáru,“ vysvětlil u soudu Aleš.

Soud předvolal k výslechu i Berouska, který se ale omluvil ze zdravotních důvodů. Po Alešovi požaduje zaplatit 370 tisíc korun za psychickou újmu.