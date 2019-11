Kriple, vylez ven, sejmu tě, křičel podle obžaloby na myslivce ozbrojený řidič čtyřkolky

Bárta podle obžaloby vytáhl pistoli se slovy „kriple, vylez ven, já tě sejmu, to není plynovka“ a namířil ji na Karla Blažka (52). Ten poté ze strachu o život z místa ujel. Za vydírání hrozí Bártovi až osm let vězení.

„Byl jsem přikrmovat zvěř a uslyšel hluk čtyřkolek. Sedl jsem do auta a jel podle zvuku. Z lesa pak proti mně vyjelo asi pět čtyřkolek. Jedna u mě zastavila, tak jsem se jejího řidiče zeptal, kam jedou, že tady mám čerstvě oseté pole. Něco mi odpověděl, ale já mu nerozuměl. Pak zařadil rychlost, zahrabal a celé auto mi ohodil. Nevěděl jsem, jestli ho nemám poškozené, tak jsem jel za ním, chtěl jsem to řešit s policií,“ vypovídal Blažek u soudu.

Podle jeho slov v jednom okamžiku čtyřkolku předjel a zablokoval jí cestu. „Chtěl jsem vystoupit, ale když jsem otevřel, ten čtyřkolkář s kuklou na hlavě ke mně přiběhl a mířil na mě pistolí. Řval na mě kriple, vylez ven, já tě sejmu. Ještě tam padlo něco, jako že to není plynovka. Dostal jsem strach a odjel jsem. Pak jsem zavolal na tísňovou linku,“ dodal svědek.

Obžalovaný se hájí tím, že se cítil ohrožen. „Muž ve vozidle byl vulgární. Nadával nám do čů..., že jsme magoři, proč tady jezdíme. Zbraň jsem vytáhl poté, kdy na mě najel,“ uvedl Bárta.

Připustil, že řidiče vozidla upozornil na to, že zbraň je ostrá, že to není plynovka. „Z mého pohledu použil pan Blažek auto jako zbraň. Chtěl na mě vystartovat, tak jsem se bránil, proto jsem použil zbraň. Nebyla nabitá, jen jsem ho chtěl vystrašit. Je mi líto, že to vzniklo. Jeli jsme v lese po cestě a po poli. Projížděli jsme klidně, nic jsme neničili,“ dodal Bárta.