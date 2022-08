Kopal do bezvládného těla. Muže v Havlíčkově Brodě obvili z pokusu o vraždu

Okolnosti brutálního útoku vyšetřují policisté v Havlíčkově Brodě, kde 43letý muž podle kriminalistů napadl o sedm let mladšího soka. Incident začal v garáži a při jeho pokračování venku na ulici zraněný upadl bezvládně na zem, kde do něj obviněný dál kopal. Napadeného muže odvezli vrtulníkem do nemocnice, násilníka obvinili z pokusu o vraždu.