Klíčový svědek v kauze lékaře Bartáka si už nic nepamatuje

Ve čtvrtek liberecký soud vyslechl na dálku někdejšího Bartákova spoluvězně Miloše Levka, který si nyní odpykává trest ve věznici ve Znojmě. Právě on Bartáka natočil v cele liberecké věznice záznamovým zařízením v hodinkách. Barták na záznamu osnoval násilnou smrt bývalého šéfa vojenské tajné služby Andora Šándora, advokáta Oldřicha Choděry a pravoslavného kněze Eugena Freimanna.

Plánoval, že vydíráním získá více než 80 milionů korun, jež hodlal využít k útěku z vězení za pomoci vrtulníku a vycestování do ciziny, konkrétně přes Polsko do Běloruska.

Nejvyšší soud nařídil libereckému soudu, aby Levka znovu vyslechl a znovu mu položil otázky, jak si ve věznici opatřil hodinky s nahrávacím zařízením, jak se k němu dostaly nebo jakým způsobem dokázal dostat natočený záznam k policistům. Levko už na počátku procesu vypovídal, ale velmi neurčitě.

Ve čtvrtek při on-line výslechu řekl, že si už nevzpomíná, koho o pořízení hodinek s nahrávacím zařízením požádal. „Bylo to asi formou dopisu, ale už nevím komu,“ prohlásil recidivista. „Už je to tak dlouho. Stalo se tolik věcí. Vypustil jsem to z hlavy,“ vysvětloval. Soudu také řekl, že měl povědomí o nahrávacích zařízeních umístěných v předmětech, jako jsou propisky nebo hodinky. Do té doby ale hodinky s nahráváním podle svých slov nikdy nepoužil.

Levko zdůraznil, že celá akce s nahráváním Bartáka vzešla od něho samotného. „Nestála za tím policie ani vězeňská služba. Na tento popud jsem to nedělal. Byla to čistě moje akce,“ prohlásil Levko.

Když záznam nahrál, hodinky prý předal svému známému s tím, že má nahrávku uložit na flash disk a ten doručit tehdejšímu šéfovi pražské mordparty Josefu Marešovi. „Já to chtěl předat policii jako takový. A o Marešovi jsem si z toho, co se vypráví po věznicích, myslel, že to není křivák. Proto jsem se obrátil na něj,“ uvedl Levko.

Hodinky prý dostal ven přes nějakého známého. Kdo to byl, si ale recidivista také nepamatuje. „Já už si nevzpomněl ani jestli to byl kluk, nebo holka,“ řekl.

Jaroslav Barták měl podle obžaloby vraždy tří lidí plánovat ze msty. Barták to od počátku odmítá. „Vraždit bych nikdy nechtěl, jen jsem se naneštěstí dostal do vězení s podvodníky, kteří na mě vytvořili takovéto pseudokauzy,“ tvrdil v minulosti opakovaně. Ve čtvrtek znovu zopakoval, že se cítí nevinen a že čeká osvobozující verdikt. Omluvil se také za to, co u libereckého soudu řekl po vyhlášení rozsudku před rokem a půl. Tehdy ironicky prohlásil, že kdyby to bylo možné, soud mu uloží trest smrti.

Liberecký krajský soud řešil případ třikrát. Napoprvé Bartáka potrestal 18 lety, verdikt ale zrušil vrchní soud. Podruhé mu uložil 15 let, odvolací soud trest snížil na osm let a Nejvyšší soud ho zrušil. Potřetí uložil osm let odnětí svobody, vrchní soud snížil trest na šest let a Nejvyšší soud ho zrušil.