Kauza Bereta: Celník Šíma odmítl obžalobu

Od Gáboríka podle svých slov Šíma dostal informaci o tom, že by se Cvrk měl podílet na nelegálních obchodech se zbožím, které podléhá spotřební dani. „Nepovažoval jsem to za informaci, která by mohla poškodit mě nebo vypracování spisu, tak jsem ji přijal,” popsal Šíma. Musel podle svých slov prověřit, jestli měl Cvrk problémy se zákonem a zjistit o něm podrobnosti. Přiznal, že muže lustroval, aby zjistil, zda má cenu případ rozpracovávat. „To, co jsem zjistil, nebylo dostačující, abychom se dál zabývali touto osobou,” uvedl Šíma.