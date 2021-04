Jsme kamarádi, hráli divadlo před policií mladíci, kteří zbili a oloupili dvojici

Trojice kriminalistů projížděla před čtrnácti dny náměstím Republiky, když se zaujal hlouček mladých lidí, z nichž někteří zuřivě gestikulovali a byli agresivní. Jednoho mladíka drželi za bundu a ten se jim snažil vysmeknout. Detektivové šli zjistit, co se děje.

Pětice se ihned na to dala na útěk do temných pražských ulic. Dva z ní se hlídce podařilo záhy dopadnout. Na zbytek si kriminalisté povolali další hlídky, které je vzápětí našly. I když se muži snažili schovat v různých zákoutích, za chvilku měli všichni na rukou pouta.

Během vyšetřování pak vyšlo najevo, že přepadení se odehrálo už ve stanici metra, kde byli dva mladí muži oloupeni o mobily. Jeden utrpěl zranění, se kterým musel do nemocnice.

„Celá pětice útočníků byla ve věku od osmnácti do jednadvaceti let. Všichni jsou v současné chvíli podezřelí ze spáchání trestného činu loupež, za což jim v případě odsouzení hrozí až deset let za mřížemi,“ shrnul Hrdina.