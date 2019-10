Honičku taxikářů odnesl zákazník smrtí

Domažlický soud ve středu Martínka poslal na rok a půl do vězení a na sedm let mu sebral řidičák. Kromě usmrcení z nedbalosti má 38letý taxikář na krku i přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. V době nehody řídil pod vlivem marihuany. Rozsudek není pravomocný.

Obě vozidla poté jela vedle sebe asi dva kilometry rychlostí více než 120 km/h. Při průjezdu zatáčkou těsně před Domažlicemi dostal Martínek smyk, přejel do protisměru a v silničním příkopu narazil do sloupu telefonního vedení.

„Okolnosti vzniku této nehody jsou naprosto nepochopitelné. Ego obou řidičů nezvládlo tak běžnou věc, že někdo někoho předjede. Jako kdyby chtěli dokázat, že to jsou oni, kdo jsou na silnici pány, které nikdo nemůže předjet. Je to o to víc smutné, že jde o řidiče profesionály, z nichž jeden dokonce vezl zákazníka. Ten to bohužel nemohl nijak ovlivnit a zemřel kvůli jejich hazardnímu chování,“ konstatoval předseda senátu Jan Švígler.