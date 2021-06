Dvořák měl vyhrožovat pracovnici úřadu práce smrtí už v roce 2016

„Dne 25. 4. 2016, okolo desáté hodiny dopoledne zazvonil v bytě Dvořáka zvonek. Byla to policie a bylo jich celkem 7 !!! Předstírali, že jsou pošta. (...).Následně ho odvedli na ulici a odvezli na kriminálku. Tam mu policejní zbabělec (jméno policisty) oznámil, že půjdou do jiné budovy, kde mu budou odebrány otisky prstů, vzorek DNA a budou pořízeny fotografie. To proto, kdyby zabil (pracovnici) z úřadu práce za to, že mu nepřiznala podporu 14 000 měsíčně po dobu 11 měsíců a vyřadila ho z evidence uchazečů o zaměstnání a tím podporu zastavila, aby měli lehčí práci s dokazováním a kdyby Dvořák byl na útěku, tak by foto ukazovali v televizi,” stojí v textu ve videu i pod ním v komentáři.