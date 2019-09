Dodávka na Liberecku narazila do stromu, dva mrtví

Dva lidé zemřeli a jeden utrpěl těžké zranění při čtvrteční odpolední nehodě u Jítravy na Liberecku. Dodávka na silnici 13 narazila do stromu. Jeden člověk zemřel na místě, další při převozu do nemocnice. Mluvčí záchranné služby Michal Georgiev řekl, že těžce zraněného převezli sanitkou na traumacentrum do Liberce.