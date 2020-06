Dítě hodila z okna a pak skočila za ním, soud ji poslal na 17,5 roku za mříže

Žena, která působila na první dojem klidným dojmem, se hájila především tím, že si osudný moment nepamatuje a v případu nejsou přímí svědci. „Je velmi obtížné a složité poslouchat detaily a průběh této tragické události, kterou se nějakým způsobem snažím zpracovat. Vzhledem k tomu, že si nepamatuji, co se mohlo stát. Vše je v oblastí spekulací, nevěřím, že bych byla něčeho takového schopná. Ráda bych, aby se tato událost vysvětlila,“ hájila se obžalovaná s tím, že ztráta dítěte jí zasáhla. „Bolest je natolik velká, že se to ani slovně vyjádřit nedá,“ podotkla žena.

„Událost, která se teď projednává, je něco, co bych nikomu nepřál. I po odborné pomoci stále cítím následky, a kdo by ne, přišel jsem o syna. Je to o to těžší, když vidíte přátele, kterým se rodí děti, a podobně. Je pochopitelné, že tohle se za jeden život zpracovat nedá a nikdy se s tím nesrovnám,“ vypověděl u soudu otec dítěte.