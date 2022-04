Čtyři roky vězení. Žalobce navrhl hokejistovi Čechmánkovi znovu trest za údajný podvod

Podle původně podané obžaloby přesáhla škoda v případu 15 milionů korun, Čechmánkovi by tak hrozilo pět až deset let vězení. Po provedeném dokazování však státní zástupce Petr Matoušek ve své závěrečné řeči uvedl, že škoda činí přibližně 8,5 milionu korun a kvůli nižší částce navrhl tedy věc překvalifikovat. V takovém případě by Čechmánkovi hrozily dva roky až osm let vězení. Žalobce mu navrhl čtyři roky, tedy trest v první třetině trestní sazby, a propadnutí náhradní hodnoty asi za šest milionů korun.