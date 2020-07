Černý pátek na českých silnicích, zemřelo šest lidí

Ta největší nehoda, která zastavila i provoz na dálnici D48 v obou směrech, se stala krátce po 17. hodině na Frýdecko-Místecku. Devětatřicetiletý motocyklista zde vjel do protisměru, kde se srazil s osobním autem. Přestože záchranáři o jeho život bojovali do poslední chvíle a v umělém spánku ho vrtulník transportoval do ostravské fakultní nemocnice, tak muž v sobotu ráno svým zraněním podlehl.