Černý pasažér vytáhl na revizora nůž. Hrozí mu osm let

Zdejší státní zástupkyně posílá k soudu 32letého muže, který na kontrolora vytáhl nůž a vyhrožoval mu, že pokud ho nepustí, tak jej bodne.

Za zločin vydírání se zbraní mu hrozí až osm let vězení. Incident se odehrál loni v červnu.

Revizor při kontrole požadoval po cestujícím se psem v tramvaji platnou jízdenku, kterou muž neměl. Na následující zastávce oba z vozu vystoupili.

„Obviněný sdělil, že s pokutou pět set korun nesouhlasí, a odmítl předložit doklad totožnosti. V reakci na upozornění kontrolora, aby vyčkal příjezdu policejní hlídky, začal z místa i se psem utíkat,“ popisovala žalobkyně počátek konfliktu.

Revizor uprchlíka během chvíle dostihl, chytil zezadu za batoh a strhl mimo vozovku za silniční svodidla. Znovu po něm požadoval zaplacení pokuty a předložení občanky.

„Obviněný ve snaze vymanit se z držení vytáhl nůž, kterým se oháněl,“ stojí v obžalobě.

„Naznačoval výpady se slovy: varuju tě, pust mě, zmrde, nebo tě bodnu. Budeš mít ten nůž v prdeli, ty čů... Po celou dobu používal vulgární výrazy nejen vůči poškozenému, ale i jeho rodině,“ pokračuje obžaloba.

Nůž schoval do kapsy až v okamžiku, kdy ho revizor upozornil, že si vše nahrává.

Před vyšetřovateli černý pasažér uvedl, že ho to celé mrzí, a že pokud by věděl, jak incident vyeskaluje, zaplatil by pokutu na místě. Tvrdil, že po nástupu do tramvaje se asi třikrát pokoušel koupit jízdenku, ale nešlo mu to.

„Snažil jsem se to revizorovi vysvětlit a nějak se s ním dohodnout. On ale na to reagoval, že mám smůlu, že to je za pět set, a nechtěl se dál se mnou vybavovat,“ vypovídal obviněný muž.

Podle něj debata pokračovala venku na zastávce. „S pokutou jsem nesouhlasil, a tak jsem z místa začal utíkat. Revizor mě dohonil a přehodil přes svodidla. Tam jsem zůstal ležet na zemi. Bránil mi v tom, abych vstal. Vzájemně jsme si nadávali,“ pokračoval Václav S. s tím, že to pro něj byla hodně stresová situace.

Mají kurz sebeobrany

To, že měl u sebe nůž, připouští, ale odmítl, že by s ním naznačoval bodnutí vůči revizorovi. „Nechtěl jsem mu nijak ublížit. Snažil jsme se pouze o to, aby vůči mně zanechal fyzického ataku,“ dodal obviněný.

Podle revizora obviněný muž jakoukoliv spolupráci odmítal.

„Když jsem volal na místo policii, vytáhl nůž a začal vyhrožovat, že ho do mě bodne.

Dvakrát s ním přitom cukl směrem ke mně,“ uvedl 26letý kontrolor. Jeho výpověď je v souladu se zvukovou nahrávkou, kterou pořídil na služební diktafon.

Podle Miroslava Kočici z vedení plzeňského dopravního podniku jde o naprosto výjimečný případ.

„Že by někdo vytáhl na revizora zbraň, se ještě nestalo. Nejčastější reakcí cestujících bez jízdenky jsou vytáčky. Snaží se z toho nějak vykroutit. Zpravidla svoji nespokojenost vyjadřují vzrušeným hlasem. Občas padne i sprosté slovo a někdy dojde i k nějaké té lehčí strkanici,“ uvedl Kočica.

Doplnil také, že kolikrát načapaný hříšník odmítne revizorovi prokázat svoji totožnost a snaží se utéci, než přijede policie. „Kontrolor pak má povinnost ho zadržet,“ dodal Kočica.

Kvůli riziku napadení ze strany černých pasažérů absolvují plzeňští revizoři každoročně kurz sebeobrany.