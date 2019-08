Byla centimetr od smrti, řekli lékaři o dívce, kterou měl pořezat bývalý spolužák

„Přitahoval si její hlavu ke svému rozkroku, poškozená se vysmekla a snažila se odejít. Obžalovaný ji ale doběhl a zezadu ji strčil ze schodů. Poté ji bil a fackoval. Pak rozbil láhev od vína a řízl poškozenou do obličeje, načež jí zaklonil hlavu a dvakrát ji řízl do krku. K fatálnímu následku nedošlo jen díky souhře náhod,“ stálo v obžalobě.

Podle soudního znalce naštěstí zranění nebyla tak vážná. „Nebyla v ohrožení života, šlo jen o poranění drobných cév. Ale při takovém útoku hrozilo velmi vážné poranění, které by už bylo život ohrožující. Ty rány byly opravdu velice blízko velkých cév,“ upozornil znalec. „Byla tak centimetr od smrti,“ nebral si servítky jeden z ošetřujících lékařů.

Souček tvrdí, že s napadením nemá nic společného. „Byli jsme spolu venku, popíjeli jsme víno, pak jsem na pár minut odešel, a když jsem se vrátil, našel jsem ji na zemi celou od krve. Zavolal jsem jí záchranku, jenže ona to pak všechno hodila na mě. Ale já jsem jí nic neudělal. Tvrdila, že po ní ten útočník chtěl peníze, že ji pořezal a utekl. Podle mě se možná pořezala sama. Já bych jí v životě neublížil,“ dušoval se Souček.

U soudu zazněla i nahrávka z linky 155, na kterou volal právě obžalovaný. „Je tady nějaká holka, je pořezaná, prý ji někdo zmlátil, já ji ani neznám,“ tvrdil operátorce poté, co dle přesvědčení žalobce dívce vyhrožoval zabitím, pokud řekne, že ji ve skutečnosti napadl právě on.

Pořezaná dívka skutečně záchranářům nejprve řekla, že jí ublížil někdo jiný. „Když mě pořezal, zavolal záchranku a řekl mi, ať si něco vymyslím, aby on byl za hrdinu, který mě zachránil. Záchranářům jsem proto řekla, že to byl někdo jiný, ale pak mi to bylo líto, brečela jsem a řekla jsem pravdu,“ vypověděla dívka.