Byl zfetovaný, obhajují dozorci před soudem tvrdý zákrok proti vězni. Důkaz ale chybí

Vězeňský lékař Alexij Nevijdomyj, který odsouzeného tehdy jako první ošetřoval ještě v areálu káznice, u soudu prohlásil, že už si nic nepamatuje. Nerozpomněl se ani poté, co mu soudce předložil fotografii zraněného vězně. „Obecně platí, že při jakémkoliv zranění se automaticky odsouzenému odebírá moč kvůli vyšetření na přítomnost omamných látek,“ uvedl lékař. Proč se tak v tomto případě nestalo, nedokázal vysvětlit.

Ve svých výpovědích se ve čtvrtek před soudem neshodli ani dva dozorci, kteří tehdy zraněného Mittelbacha přivedli na ošetřovnu. Jeden uvedl, že vězně doprovodili na toaletu, kde se pokoušel vymočit, ale nešlo mu to. Druhý to zase popřel a tvrdil, že s ním nikam na záchod nešli, ale zůstali s ním na chodbě, kde jim údajně řekl, že se kvůli bolestem nedokáže vymočit. Proč nezajistili odběr krve, vysvětlovali tím, že to bylo v kompetenci lékaře.